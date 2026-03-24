Госдума запретила испытательный срок для матерей с детьми до трех лет
Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, запрещающий работодателям устанавливать испытательный срок при приеме на работу женщин с детьми до трех лет. Документ опубликован в думской базе.
Законопроект внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Поправки внесены в ст. 70 Трудового кодекса РФ. Ранее аналогичный запрет распространялся только на женщин с детьми до полутора лет.
Инициатива вводит дополнительные гарантии для женщин, имеющих малолетних детей, заявил «Ведомостям» Нилов в декабре 2025 г. После рождения ребенка женщина может находиться в отпуске по уходу до трех лет, напомнил он.
Как пояснила депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Бессараб, изменения соответствуют действующей логике трудового законодательства. «Сегодня уже трудовое законодательство содержит ряд социальных гарантий. <...> Поэтому в логике трудового законодательства – продлить запрет на испытательный срок при приеме на работу женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, а не до полутора лет», – отметила она.
В пресс-службе партии «Единая Россия» напомнили, что порядка 1 млн женщин находятся в отпуске по уходу за ребенком. Только 76% женщин возвращаются к своему работодателю, а 25% считают необходимым поменять место работы.