МВД: выявлять по камерам отсутствие полиса ОСАГО в РФ пока невозможно
В России пока отсутствует техническая возможность автоматически выявлять по камерам автомобили без полисов страхования ОСАГО, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Штрафы, предусмотренные ст. 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), на основе анализа фото и видео к водителям применяться не будут. В настоящее время выявлять водителей, допускающих указанные нарушения, продолжат сотрудники Госавтоинспекции в ходе несения службы на дорогах.
Волк напомнила, что 23 марта вступил в силу Федеральный закон о внесении изменения в ст. 12.37 КоАП РФ. Теперь водитель без ОСАГО не будет привлекаться к ответственности повторно, если с момента первого нарушения прошло менее 24 часов.
Полис ОСАГО предусматривает возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в случае если владелец полиса признан виновником дорожно-транспортного происшествия. ОСАГО обязательно для всех водителей в России. Сейчас штраф за его отсутствие составляет 800 руб., при повторном нарушении – от 3000 до 5000 руб. В текущей формулировке закон позволяет штрафовать водителей в сутки неоднократно, за каждую фиксацию без ОСАГО – новый штраф.