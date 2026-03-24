Обвиняемым по делу о гибели четырех человек при пожаре в Москве оказался циркач
Артист цирка Евгений Чернов, соседи которого погибли из-за возгорания на ул. Николоямской, находится под арестом, сообщила прокуратура Москвы в Max. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) с максимальны наказанием в четыре года лишения свободы.
«Я сел за компьютерный стол и стал смотреть фильмы, во время просмотра я курил и, как я сейчас понимаю, уснул. Проснулся я от запаха угара […], осмотревшись, я увидел пепел на кресле, на котором я сидел, я вскочил, чтобы стряхнуть пепел, однако кресло задымилось», – рассказал обвиняемый.
По его словам, он вышел на балкон, однако кресло уже вспыхнуло. Артист выбежал из квартиры. Во время дачи показаний он призвал вину.
23 марта из-за пожара в жилом доме в Москве погибли четыре человека. Еще четверо пострадали. Пламя охватило лифтовой холл и частично лестничную клетку второго этажа. Пожарные спасли девять человек, включая пятерых детей. По данным следствия, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем одного из жильцов дома.