Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье подростков за поджоги
ФСБ задержала четверых подростков, которые, работая на спецслужбы Украины, осуществляли поджоги в Московской области, передает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Задержанные поджигали объекты транспортной инфраструктуры, связи и кредитно-финансовой системы. По данным ФСБ, они общались с девушками в Telegram, направляя им координаты школ и торговых центров. После таких переписок им звонили мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Они заставляли их осуществлять противоправные действия под предлогом «проверки антитеррористической защищенности».
Кроме того, силовики задержали еще четверых россиян, которые причастны к организации работы sim-боксов, обеспечивающих функционирование нелегальных каналов связи украинских спецслужб. Представители ФСБ подчеркнули, что преступники получали деньги от зарубежных кураторов за свою работу.
24 марта в Москве был задержан иностранец, который получил посылку с 504 бомбами. Они были закамуфлированы под стельки для обуви, чтобы переправить их в зону спецоперации. Средства поражения поступили на территорию РФ из Польши транзитом через Белоруссию. Бомбы под видом гуманитарной помощи должны были поступить в воинские части, в каждом взрывном устройстве находилось 1,5 г тротила.