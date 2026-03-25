Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье подростков за поджоги

24 марта в Москве был задержан иностранец, который получил посылку с 504 бомбами. Они были закамуфлированы под стельки для обуви, чтобы переправить их в зону спецоперации. Средства поражения поступили на территорию РФ из Польши транзитом через Белоруссию. Бомбы под видом гуманитарной помощи должны были поступить в воинские части, в каждом взрывном устройстве находилось 1,5 г тротила.