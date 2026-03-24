ФСБ задержала иностранца, который должен был передать на фронт стельки с бомбами
ФСБ России задержала в Москве иностранца, который получил посылку с 504 бомбами. Они были закамуфлированы под стельки для обуви, чтобы переправить их в зону спецоперации, сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ.
Как отметили в ведомстве, задержанный 1994 г. р. работал в рамках схемы, организованной украинскими спецслужбами. Средства поражения поступили на территорию РФ из Польши транзитом через Белоруссию.
По данным ФСБ, бомбы под видом гуманитарной помощи должны были поступить в воинские части в зоне спецоперации. Взрывотехники отметили, что в каждом взрывном устройстве находилось 1,5 г тротила. Детонация происходит при подключении стелек к источнику питания.
Также ФСБ сообщила, что была сорвана попытка украинских спецслужб приобрести БПЛА на оптоволокне на одном из предприятий Москвы. Их планировали применить в отношении нескольких объектов в столице.
10 марта директор ФСБ Александр Бортников предупредил, что в России сейчас сохраняется террористическая угроза. По его словам, она будет обостряться по мере ухудшения положения украинской армии на фронте. В 2025 г. сотрудники ведомства предотвратили 423 преступления террористической направленности, более 300 из них признаны терактами.