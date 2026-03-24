ФСБ задержала иностранца, который должен был передать на фронт стельки с бомбами

10 марта директор ФСБ Александр Бортников предупредил, что в России сейчас сохраняется террористическая угроза. По его словам, она будет обостряться по мере ухудшения положения украинской армии на фронте. В 2025 г. сотрудники ведомства предотвратили 423 преступления террористической направленности, более 300 из них признаны терактами.