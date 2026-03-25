В «Шереметьево» ввели ограничения на рейсы
В столичном «Шереметьево» введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Из-за этого возможны корректировки в расписании. Меры приняты для обеспечения безопасности, напомнили в ведомстве.
Минобороны сообщало, что в ночь на 25 марта дежурные средства ПВО сбили 389 украинских БПЛА над Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областями, над территорией Московского региона и Крымом.
Вечером 24 марта и ночью 25 марта Росавиация ограничивала работу петербургского «Пулково», аэропортов Ярославля («Туношна»), Пскова, Череповца. Ограничения на использование неба в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности полетов в Калининград и в обратном направлении. Утром мера была отменена в аэропортах «Шереметьево» в Подмосковье, «Грабцево» в Калуге, а также «Пулково» в Санкт-Петербурге. Кроме того, с калининградского аэропорта сняли ограничения на вылет и прилет воздушных судов.