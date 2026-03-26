Скрывшемуся в Монако экс-совладельцу шахты «Листвяжная» грозит до 10 лет колонии
Правоохранительные органы заочно предъявили обвинение бывшему совладельцу шахты «Листвяжная» в Кемеровской области Владимиру Гридину, который после аварии 2021 г., унесшей жизни 51 человека, скрылся в Монако. Миллиардер заочно арестован и объявлен в международный розыск, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
Гридину заочно инкриминируется злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). В материалах дела указано, что мера пресечения в виде заключения под стражу будет действовать с момента фактического задержания на территории РФ или экстрадиции.
Миллиардеру грозит до 10 лет лишения свободы. По данным следствия, он покинул Россию и находится в Монако, но точное местонахождение не установлено. Соответствующая информация размещена в базе розыска МВД. Гридин был депутатом Госдумы с 2007 по 2015 гг. и занимал должность заместителя председателя комитета Госдумы по транспорту.
Трагедия на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября 2021 г. Из-за взрыва метана погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей. В момент аварии под землей находились 285 человек, большинство удалось эвакуировать. 28 мая 2024 г. суд приговорил главного инженера шахты Анатолия Лобанова к четырем годам колонии по статье о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ (ч. 5 ст. 274.1 УК РФ).