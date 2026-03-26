Гребенщиков может стать фигурантом дела из-за гражданства Великобритании

25 марта «РИА Новости» со ссылкой на данные британского реестра отчетности компаний писало, что Гребенщиков получил британское гражданство. В декабре 2022 г. музыкант с супругой Ириной учредил в Великобритании компанию BG Plus LLP, указав в документах гражданство РФ. 16 марта 2026 г. в реестр были поданы изменения: в двух уведомлениях говорится, что оба владельца теперь являются гражданами Великобритании.