Гребенщиков может стать фигурантом дела из-за гражданства Великобритании

Ведомости

Музыканту Борису Гребенщикову (считается в России иноагентом) может грозить уголовная ответственность, если он не уведомил МВД о получении гражданства Великобритании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В случае неуведомления Гребенщиковым уполномоченных органов о получении иностранного гражданства и сохранении российского гражданства он может быть привлечен к ответственности, в том числе уголовной», – сказал источник.

25 марта «РИА Новости» со ссылкой на данные британского реестра отчетности компаний писало, что Гребенщиков получил британское гражданство. В декабре 2022 г. музыкант с супругой Ириной учредил в Великобритании компанию BG Plus LLP, указав в документах гражданство РФ. 16 марта 2026 г. в реестр были поданы изменения: в двух уведомлениях говорится, что оба владельца теперь являются гражданами Великобритании.

Гребенщиков был признан иноагентом в России в июне 2023 г. Согласно данным Минюста, музыкант «осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине», а также выступал против спецоперации. По информации ведомства, он получал поддержку от иностранных источников.

