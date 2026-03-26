ФСБ: в Ингушетии выявили мошенников, работавших с украинскими кол-центрами

Задержаны три человека 1996, 1999 и 2009 г. р. Они подозреваются в организации незаконной работы sim-боксов – абонентских терминалов пропуска трафика. «Один из злоумышленников был задержан сотрудниками ФСБ России в момент получения в региональном пункте выдачи заказов курьерской компании почтового отправления, в котором содержались два sim-бокса», – уточнили в спецслужбе.