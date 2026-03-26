Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ФСБ: в Ингушетии выявили мошенников, работавших с украинскими кол-центрами

В Ингушетии выявили мошенников, сотрудничавших с украинскими кол-центрами, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, передает ТАСС.

Задержаны три человека 1996, 1999 и 2009 г. р. Они подозреваются в организации незаконной работы sim-боксов – абонентских терминалов пропуска трафика. «Один из злоумышленников был задержан сотрудниками ФСБ России в момент получения в региональном пункте выдачи заказов курьерской компании почтового отправления, в котором содержались два sim-бокса», – уточнили в спецслужбе.

По данным ФСБ, трое местных жителей совершили мошеннические действия по сговору с сотрудниками украинских кол-центров. Они могут быть причастны к хищению 1,3 млн руб. у россиян.

2 марта в Москве задержали 29 предполагаемых членов группировки телефонных мошенников, заявляли в Следственном комитете РФ. Среди задержанных – администраторы, операторы, активаторы и курьеры, обеспечивавшие работу SIM-боксов. Следователи изъяли более 2000 sim-карт операторов сотовой связи.

В тот же день в ФСБ России заявили, что с 1 сентября 2025 г. ФСБ, МВД и СК вскрыли 100 нелегальных каналов связи, используемых спецслужбами Украины для вовлечения россиян в диверсии и терроризм.

Новости СМИ2
