В СПЧ сообщили о пропаже Никиты Журавеля

В феврале 2024 г. суд в Грозном назначил ему наказание в виде 3,5 года по статьям об оскорблении чувств верующих и хулиганстве, а в 2025 г. его приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену. По версии следствия, Журавель отправил куратору видео железнодорожного состава с военной техникой ВС РФ, кадры военных самолетов, а также данные о перемещении служебной машины одной из воинских частей.