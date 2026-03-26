В СПЧ сообщили о пропаже Никиты Журавеля
22-летний Никита Журавель, осужденный за госизмену и сожжение Корана, пропал во время этапирования в колонию. Об этом сообщила член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) правозащитница Ева Меркачева со ссылкой на его близких.
Правозащитница указала, что отсутствие вестей от осужденных, этапированных в колонию, является «больной темой». Меркачева привела ст. 17 УИК РФ, согласно которой о прибытии осужденного к месту отбывания наказания администрация колонии обязана сообщить не позднее 10 дней, направив уведомление одному из родственников осужденного по его выбору. Уведомлять об отправке должна администрация СИЗО.
«Делается это лишь в том случае, если осужденный дал свое согласие на уведомление и указал имя того, кого просит уведомить. А если не указал не по своей вине?» – отметила она. Меркачева предложила ввести систему оповещения родственников через «Госуслуги» и по смс.
Журавель был арестован в мае 2023 г. в Волгограде. В ходе допроса на тот момент 19-летний юноша признался, что сжег Коран по наводке украинских спецслужб за 10 000 руб. Глава Следственного комитета (CК) Александр Бастрыкин распорядился тогда передать уголовное дело в следственное управление СК РФ по Чечне.
В феврале 2024 г. суд в Грозном назначил ему наказание в виде 3,5 года по статьям об оскорблении чувств верующих и хулиганстве, а в 2025 г. его приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену. По версии следствия, Журавель отправил куратору видео железнодорожного состава с военной техникой ВС РФ, кадры военных самолетов, а также данные о перемещении служебной машины одной из воинских частей.