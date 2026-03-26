ФСБ предотвратила атаку дронов с боевыми гранатами на военный аэродром
В Саратовской области задержан мужчина, готовивший атаку беспилотников с боевыми гранатами на военный аэродром. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
По данным ведомства, 53-летний гражданин России был задержан с поличным при попытке установить два ударных FPV-дрона.
Как уточнили в ФСБ, мужчина был завербован сотрудником Главного управления разведки минобороны Украины через иностранный мессенджер. По заданию куратора он извлек из тайника два квадрокоптера, гранаты РКГ-3, детонаторы, около 600 г пластичного взрывчатого вещества и ретранслятор.
«После выполнения задания он планировал выехать за границу», – пояснили в ЦОС.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту по предварительному сговору). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
24 марта в ФСБ, МВД и Росгвардии сообщали о предотвращении серии диверсий в Москве и Подмосковье. У задержанного иностранца изъяли 504 взрывных устройства, замаскированных под стельки для обуви. Их планировалось отправить в зону проведения спецоперации под видом гуманитарной помощи. Также была пресечена попытка закупки украинскими спецслужбами БПЛА на оптоволокне для атак на объекты в столичном регионе.