ФСБ предотвратила атаку дронов с боевыми гранатами на военный аэродром

24 марта в ФСБ, МВД и Росгвардии сообщали о предотвращении серии диверсий в Москве и Подмосковье. У задержанного иностранца изъяли 504 взрывных устройства, замаскированных под стельки для обуви. Их планировалось отправить в зону проведения спецоперации под видом гуманитарной помощи. Также была пресечена попытка закупки украинскими спецслужбами БПЛА на оптоволокне для атак на объекты в столичном регионе.