Росавиация снова ограничила работу «Пулково»
Росавиация ввела временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта Санкт-Петербурга «Пулково», сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Из-за этого возможны корректировки в расписании рейсов, добавил Кореняко.
Сообщение об этом было опубликовано в 23:53 мск.
Ранее Росавиация ограничивала работу «Пулково» на час. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, напомнил Кореняко.