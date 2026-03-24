Аэропорт «Пулково» работает без ограничений
В петербургском аэропорту «Пулково» сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Меры действовали около часа. Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов, напомнил Кореняко.
Ранее Росавиация ограничила работу аэропорта Ижевска. Ограничения действуют до сих пор.
Минобороны РФ сообщало, что в период с 13:00 до 18:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 96 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Дроны перехватили в небе над Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Новгородской, Тверской, Тульской областями, а также над Крымом и Московским регионом.