Аэропорт «Пулково» работает без ограничений

Минобороны РФ сообщало, что в период с 13:00 до 18:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 96 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Дроны перехватили в небе над Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Новгородской, Тверской, Тульской областями, а также над Крымом и Московским регионом.