Главная / Общество /

Аэропорт «Пулково» работает без ограничений

Ведомости

В петербургском аэропорту «Пулково» сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Меры действовали около часа. Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов, напомнил Кореняко.

Ранее Росавиация ограничила работу аэропорта Ижевска. Ограничения действуют до сих пор.

Минобороны РФ сообщало, что в период с 13:00 до 18:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 96 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Дроны перехватили в небе над Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Новгородской, Тверской, Тульской областями, а также над Крымом и Московским регионом.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте