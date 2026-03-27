В «Пулково» задержаны свыше 50 рейсов
Более 50 самолетов оказались задержаны в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» после того, как были сняты ограничения на рейсы, сообщила компания «Воздушные ворота Северной столицы» в Telegram-канале.
«Ситуация в аэропорту Пулково на 08:00 по мск: на вылет задержано более двух часов – 56 рейсов, отменено на вылет – 28 рейсов», – отметили представители компании.
На запасных аэродромах в «Пулково» ожидается 19 рейсов.
В ночь на 27 марта Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах «Пулково», «Домодедово», «Внуково» (принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами), авиагаванях Калуги («Грабцево»), Пскова, Череповца, Ярославля («Туношна»). Кроме того, меры безопасности были введены на маршрутах воздушного движения для полетов в Калининград и в обратном направлении.