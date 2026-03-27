ВЦИОМ: 85% россиян обращались к магическим практикам

В конце января IT-компания АТОЛ поделилась результатами исследования, согласно которому спрос россиян на обереги и осиновые колья в 2025 г. вырос в два – четыре раза относительно 2024 г. Спрос на магические атрибуты также увеличился на 50% за год. Доля продаж оберегов в выборке составила 36%, спрос на них вырос в 2,2 раза. Средняя стоимость одного оберега составила 498 руб., что на 33% дешевле год к году.