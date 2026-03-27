ВЦИОМ: 85% россиян обращались к магическим практикам
85% опрошенных респондентов обращались хотя бы к одной из шести магических практик, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Среди них:
посещение священных источников,
чтение гороскопов,
гадание,
поклонение духам в священных местах,
ношение оберегов,
посещение целителей
Наиболее высокая доля тех, кто обращался к этим практикам (88%), наблюдается в возрастной категории 45-59 лет. Самый популярный способ обращения к магии среди всех опрошенных – посещение священных источников, «чтобы набрать воду, имеющую особую целебную силу». Утвердительно на вопрос об этом опыте ответили 59% респондентов.
Кроме того, россиян спросили об отношении к вере каждого человека. Среди всех респондентов 96% подтвердили, что вера человека − его личное дело, но при условии, что она не наносит вреда окружающим. 92% опрошенных ответили, что каждый может верить во что хочет, нельзя ограничивать свободу в этой сфере.
В конце января IT-компания АТОЛ поделилась результатами исследования, согласно которому спрос россиян на обереги и осиновые колья в 2025 г. вырос в два – четыре раза относительно 2024 г. Спрос на магические атрибуты также увеличился на 50% за год. Доля продаж оберегов в выборке составила 36%, спрос на них вырос в 2,2 раза. Средняя стоимость одного оберега составила 498 руб., что на 33% дешевле год к году.