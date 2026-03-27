Общество

Кадыров: более 500 заключенных из Чечни ушли на спецоперацию

Ведомости

С начала спецоперации на Украине 571 заключенный заключил контракт с Минобороны для участия в боевых действиях, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. По его словам, такие данные были приведены руководителем управления ФСИН по Чечне Ахмедом Адаевым.

«Желающие с оружием в руках защищать Родину уходят в МО РФ исключительно на добровольной основе. В этом году эта возможность им также предоставляется», – написал Кадыров.

Он также отметил, что регион занимает первое место по этому показателю.

26 марта зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в России сейчас не требуется объявлять новую волну мобилизации. Он отметил, что комплектование российских войск продолжается «вполне приличными темпами». По словам политика, с начала 2026 г. контракт с Минобороны уже заключили свыше 80 000 человек.

