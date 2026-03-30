Журналиста Солдатова заочно приговорили за невыполнение обязанностей иноагента
Журналиста Андрея Солдатова заочно приговорили к четырем годам колонии общего режима за уклонение от исполнения обязанностей иноагента и за участие в нежелательной в России организации. Об этом сообщила в Telegram-канале прокуратура Москвы.
Согласно материала суда, Солдатов привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента по ч. 2 чт. 19.34 КоАП РФ и за участие в иностранной организации, признанной нежелательной в России, по ст. 20.33 КоАП РФ. Несмотря на это, Солдатов продолжил участвовать в деятельности этой организации и распространять материалы без необходимых пометок.
Кроме срока суд также лишил журналиста права заниматься администрированием сайтов на четыре года.
В настоящий момент Солдатов находится за границей. Он объявлен в розыск с июня 2022 г. Тогда же он сам на своей странице в соцсетях писал, что его счета в российских банках арестовали. 26 февраля Солдатова заочно заключили под стражу.