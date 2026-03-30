Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Общество

Журналиста Солдатова заочно приговорили за невыполнение обязанностей иноагента

Ведомости

Журналиста Андрея Солдатова заочно приговорили к четырем годам колонии общего режима за уклонение от исполнения обязанностей иноагента и за участие в нежелательной в России организации. Об этом сообщила в Telegram-канале прокуратура Москвы.

Согласно материала суда, Солдатов привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента по ч. 2 чт. 19.34 КоАП РФ и за участие в иностранной организации, признанной нежелательной в России, по ст. 20.33 КоАП РФ. Несмотря на это, Солдатов продолжил участвовать в деятельности этой организации и распространять материалы без необходимых пометок.

Кроме срока суд также лишил журналиста права заниматься администрированием сайтов на четыре года.

В настоящий момент Солдатов находится за границей. Он объявлен в розыск с июня 2022 г. Тогда же он сам на своей странице в соцсетях писал, что его счета в российских банках арестовали. 26 февраля Солдатова заочно заключили под стражу.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её