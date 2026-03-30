Россияне чаще всего проверяют ударения у «красивее», «каталог», «щавель»

Помимо ударений, пользователи активно ищут правила написания неологизмов и заимствований, таких как «кешбэк», «офлайн» и «шорт-лист», причем часто используют альтернативные варианты написания. В «Грамоте.ру» объясняют это тем, что норма уже зафиксирована, но еще не закрепилась в массовом употреблении. Также востребованы вопросы о правописании составных предлогов, написании одной и двух букв «н», расстановке запятых и склонении названий юридических лиц. Отдельный интерес вызывают сленговые слова и сезонные запросы, связанные с учебным процессом и календарными событиями.