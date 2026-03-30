Россияне чаще всего проверяют ударения у «красивее», «каталог», «щавель»
Наибольший интерес вызывают слова с орфоэпическими сложностями. В числе наиболее часто проверяемых оказались «красивее», «каталог», «щавель», «ходатайство», «оптовый», «туфля» и «сливовый», при этом по ряду из них за год зафиксирован рост запросов более чем на 60%. Одновременно снизился интерес к словам «свекла», «баловать» и «феномен».
«Во многом список из топ-20 самых популярных запросов пересекается с орфоэпическим словником ЕГЭ. Интересно также, что летом, во время каникул, запросов об ударениях – как и запросов вообще – становится значительно меньше», – отметила руководитель справочной службы портала Светлана Друговейко-Должанская.
Помимо ударений, пользователи активно ищут правила написания неологизмов и заимствований, таких как «кешбэк», «офлайн» и «шорт-лист», причем часто используют альтернативные варианты написания. В «Грамоте.ру» объясняют это тем, что норма уже зафиксирована, но еще не закрепилась в массовом употреблении. Также востребованы вопросы о правописании составных предлогов, написании одной и двух букв «н», расстановке запятых и склонении названий юридических лиц. Отдельный интерес вызывают сленговые слова и сезонные запросы, связанные с учебным процессом и календарными событиями.
Согласно данным портала, структура запросов остается стабильной на протяжении последних лет. Пользователи регулярно сталкиваются с трудностями в орфоэпии, правописании заимствований и в сложных грамматических конструкциях.
В декабре 2025 г. «Грамота.ру» объявила «словом года» существительное «зумер». Оно набрало 42% от общего числа голосов. В топ-5 вошли также «выгорание», «ред-флаг», «промпт», «пупупу» и «брейнрот».