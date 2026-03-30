Минцифры предложило эксперимент со льготами при оплате картами «Мир»

20 октября 2025 замгендиректора АО «НСПК» Павел Потанин рассказывал, что карта «Мир» может стать идентификатором льготника для получения товаров и услуг по программам поддержки. Он тогда уточнял, что для этого не придется выпускать новую карту, а достаточно привязать действующую через «Госуслуги». Точные сроки реализации пока неизвестны, но оцениваются как «не сильно длительные»,