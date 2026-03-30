Минцифры предложило эксперимент со льготами при оплате картами «Мир»
Минцифры предложило ввести льготные скидки в аптеках, магазинах, учреждениях культуры или транспорте при оплате банковской картой «Мир», сообщило ведомство в Мах.
Ожидается, что эксперимент пройдет с 1 июля по 31 декабря минимум в трех регионах. Если его признают успешным, то практику масштабируют на всю страну. Сервис будет доступен многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам, студентам.
В министерстве объяснили, что карту «Мир» нужно будет указать в личном кабинете на госуслугах. Тогда льготные статусы активируются автоматически, а при открытии новых система самостоятельно обновит информацию. Продавцу не будет доступна информация, к какой льготной категории относится покупатель.
Проект получил название «Моя карта "Мир"», его реализуют совместно с Центробанком, оператором национальной системы платежных карт – АО «НСПК» и другими ведомствами. Министерство разместило документ с инициативой для общественного обсуждения.
20 октября 2025 замгендиректора АО «НСПК» Павел Потанин рассказывал, что карта «Мир» может стать идентификатором льготника для получения товаров и услуг по программам поддержки. Он тогда уточнял, что для этого не придется выпускать новую карту, а достаточно привязать действующую через «Госуслуги». Точные сроки реализации пока неизвестны, но оцениваются как «не сильно длительные»,