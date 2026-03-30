Суд в США освободил задержанную за проникновение на «Кэмп Пендлтон» гражданку РФ
Федеральный суд в Калифорнии освободил из-под стражи гражданку РФ Кристину, которую задержали в январе за «несанкционированный въезд» на военную базу «Кэмп Пендлтон». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие документы.
Согласно материалам дела, в декабре 2022 г. девушка прибыла в США и была незамедлительно задержана. Через несколько дней ее освободили под иммиграционный контроль. Тем не менее 17 января 2026 г. ее вновь взяли под стражу – это произошло на территории базы морской пехоты «Кэмп‑Пендлтон» в Сан‑Диего. По версии самой россиянки, она оказалась на объекте с целью воспользоваться туалетом. После случившегося Кристину поместили в центр содержания иммигрантов Otay Mesa.
Суд пришел к выводу, что американские власти нарушили права россиянки, поскольку ей не разъяснили, почему были аннулированы прежние условия освобождения, и не предоставили возможности оспорить арест. Стороны должны подтвердить исполнение решения об освобождении до 1 апреля – после этого дело подлежит официальному закрытию.
В январе посольство РФ в США подтвердило факт задержания в Калифорнии двух гражданок России – Кристины и Натальи. СМИ писали, что девушки, возможно, оказались на территории базы по ошибке. 18 марта девушки подали жалобы в федеральный суд, в которых оспаривают законность своего содержания под стражей. По данным «РИА Новости», по делу Наталии суд пока не принял решения об освобождении. Сейчас ее жалоба находится на рассмотрении в стандартном порядке.