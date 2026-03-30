Главная / Общество /

Помочь в ликвидации последствий наводнения в Дагестане прибыли 40 добровольцев

Ведомости

Для ликвидации последствий наводнения в Дагестане прибыли 40 добровольцев-спасателей из Москвы, ЛНР и Ингушетии. Об этом «Ведомостям» сообщили во Всероссийском студенческом корпусе спасателей (ВСКС).

Прибывшие спасатели занимаются подготовкой пунктов временного размещения и гуманитарной помощью, эвакуацией семей с детьми и беременных женщин, маломобильных граждан, а также домашних питомцев.

Кроме того, добровольцы проводят откачку воды. Они работают группами по шесть человек одновременно на нескольких участках совместно со спасателями Управления ГО и ЧС Дагестана.

В конце марта Дагестан столкнулся с сильными дождями, которые привели к паводкам. Пострадали несколько населенных пунктов, власти проводят эвакуацию жителей. В Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе ввели режим ЧС, на территории региона – режим повышенной готовности.

