«Роскосмос» показал наводнение в Дагестане со спутников
Наводнение в Дагестане показали со спутников – последствия сильных дождей и паводков опубликовала госкорпорация «Роскосмос».
Съемка проводилась со спутников «Электро‑Л» и «Арктика‑М».
В конце марта на территории Дагестана и Чечни прошли сильные дожди, которые привели к паводкам. Пострадали несколько населенных пунктов, власти проводят эвакуацию жителей. Днем 29 марта из подтопленных районов Дагестана эвакуировали свыше 3300 человек, в том числе более 1000 детей.