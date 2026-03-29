«Роскосмос» показал наводнение в Дагестане со спутников

В конце марта на территории Дагестана и Чечни прошли сильные дожди, которые привели к паводкам. Пострадали несколько населенных пунктов, власти проводят эвакуацию жителей. Днем 29 марта из подтопленных районов Дагестана эвакуировали свыше 3300 человек, в том числе более 1000 детей.