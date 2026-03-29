Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

«Роскосмос» показал наводнение в Дагестане со спутников

Наводнение в Дагестане показали со спутников – последствия сильных дождей и паводков опубликовала госкорпорация «Роскосмос».

Съемка проводилась со спутников «Электро‑Л» и «Арктика‑М».

В конце марта на территории Дагестана и Чечни прошли сильные дожди, которые привели к паводкам. Пострадали несколько населенных пунктов, власти проводят эвакуацию жителей. Днем 29 марта из подтопленных районов Дагестана эвакуировали свыше 3300 человек, в том числе более 1000 детей.

Власти Чечни ввели режим ЧС из-за непогоды. По предварительным данным, более 1800 домов и придворовых территорий подтоплено на территории 18 населенных пунктов Чечни.

