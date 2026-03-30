Главная / Общество /

В ГД указали на проблему штрафов для такси за высадку пассажиров на остановках

Депутаты призвали урегулировать вопрос штрафов для таксистов при высадке и посадке пассажиров на автобусных остановках. Это следует из письма парламентариев Дмитрия Гусева и Ярослава Нилова в Минтранс и мэрию Москвы (есть у «Ведомостей»).

Сейчас действует правило, по которому действие знака «Остановка запрещена» не распространяется на такси в местах, обозначенных как остановки маршрутного транспорта. Также ПДД допускают кратковременную остановку для посадки и высадки пассажиров при условии, что это не мешает движению общественного транспорта.

Но на практике, отмечают депутаты, таксисты продолжают получать штрафы. Причина этому – работа автоматических камер фиксации, которые не учитывают предусмотренные законом исключения и фиксируют остановку транспортного средства уже через несколько секунд.

Гусев и Нилов призвали устранить правоприменительный разрыв. Например, скорректировать алгоритмы работы камер, уточнить порядок применения дорожного знака «Остановка запрещена» и пересмотреть практику его установки на остановках, где это не связано с вопросами безопасности.

