Мособлдума приняла закон о штрафах за нелегальную работу такси у аэропортов
В Подмосковье будут установлены штрафы за предложение услуг такси в аэропортах вне специально отведенных для этого мест. Соответствующий закон приняла Мособлдума, сообщается на сайте регионального парламента.
Речь о запрете деятельности таксистов-нелегалов, навязчиво предлагающих пассажирам свои услуги. Размер штрафа составит 5000 руб. для граждан, 20 000 руб. для должностных лиц и 50 000 руб. для юрлиц. Правила распространятся на аэропорты, расположенные в Московской области, – «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский».
По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, ранее постановлением правительства Московской области было запрещено предлагать услуги легкового такси в неположенных местах в аэропортах Подмосковья. Предлагать и оформлять услуги можно только за стойками заказа. Пассажиры могут заказать такси через официальные стойки или приложения агрегаторов.
Брынцалов обратил внимание на то, что таксисты-частники, как правило, не проходят медосмотры, а машины – технические предрейсовые осмотры. Поездки на нелегальных такси при этом нередко обходятся пассажирам в разы дороже.
Привлекать к ответственности за правонарушение будут уполномоченные сотрудники министерства транспорта и дорожной инфраструктуры области.