Мособлдума приняла закон о штрафах за нелегальную работу такси у аэропортов

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, ранее постановлением правительства Московской области было запрещено предлагать услуги легкового такси в неположенных местах в аэропортах Подмосковья. Предлагать и оформлять услуги можно только за стойками заказа. Пассажиры могут заказать такси через официальные стойки или приложения агрегаторов.