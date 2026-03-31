Ликсутов призвал автомобилистов сменить зимнюю резину на летнюю
Жителям Москвы стоит сменить зимний комплект шин на летний, так как в городе наступила стабильно теплая погода, сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.
«С наступлением устойчивой теплой погоды настоятельно рекомендуем водителям сменить зимнюю резину на летнюю. Это значительно снизит риск аварийности. Особенно внимательными стоит быть тем, кто выезжает за город: в области ночью еще возможны заморозки», – сказал он.
Кроме того, представитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) отметил в разговоре с агентством, что ориентиром для смены шин становится стабильная среднесуточная температура воздуха выше семи градусов. По данным организации, такой порог будет критическим для зимних шин, они разработаны специально для низких температур.
30 марта специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что март 2026 г. в Москве станет самым теплым за всю историю регулярных наблюдений. Среднемесячная температура воздуха в столице к концу месяца составила +4,5 градуса, а предыдущий рекорд был поставлен в марте 2007 г. со значением +4,4 градуса.