Март 2026 года стал самым теплым в Москве за всю метеоисторию
Март 2026 г. в Москве станет самым теплым за всю историю регулярных наблюдений, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
На 30 марта среднемесячная температура воздуха в столице составляет +4,5 градуса, а рекордно теплый март 2007 г. был со средним значением +4,4 градуса. Превышение над нормой составляет +5,5 градуса.
«Учитывая, что сегодня и завтра в столице сохранится майское тепло, нет уже никаких сомнений, что текущий месяц станет самым теплым за всю историю регулярных наблюдений», – заявил Леус.
29 марта он рассказал, что аномально теплая погода стремительно уничтожает снежный покров в столичном регионе. По данным метеонаблюдений, к концу марта на опорной московской метеостанции ВДНХ осталось всего 3 см снега, столько же зафиксировано на Балчуге, в Тушино – 6 см. С наступлением апреля снег исчезнет полностью.
На географическом факультете МГУ сообщали, что в марте в Москве обновились три вековых температурных рекорда. Как объяснил климатолог Михаил Локощенко, причина – в нахождении столицы на западной периферии мощного антициклона с центром над Южной Сибирью.