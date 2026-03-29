Главная / Общество /

Тишковец: снежный покров в Москве и Подмосковье исчезнет с началом апреля

Ведомости

Аномально теплая погода стремительно уничтожает снежный покров в столичном регионе, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По данным метеонаблюдений, к концу марта на опорной московской метеостанции ВДНХ осталось всего 3 см снега, столько же зафиксировано на Балчуге, в Тушино – 6 см. С наступлением апреля снег исчезнет полностью.

В Московской области снежный покров уже «обнулился» в Волоколамске, Можайске, Ново-Иерусалиме, Павловском Посаде и Подмосковной. Единичные сантиметры снега сохраняются лишь в некоторых городах региона – в Серпухове (1 см), Михайловском (6 см), Кашире и Черустях (12 см), а также в Коломне, где высота покрова достигает 15 см.

Синоптик отмечает, что с наступлением апреля устойчивый снежный покров в столичном регионе исчезнет.

В марте в Москве обновились три вековых температурных рекорда, сообщили на географическом факультете МГУ. Как объяснил климатолог Михаил Локощенко, причина – в нахождении столицы на западной периферии мощного антициклона с центром над Южной Сибирью.

