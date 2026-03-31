ФСБ предотвратила теракт на подстанции в Анапе

Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю предотвратили теракт на трансформаторной подстанции в Анапе. Подозреваемый задержан и арестован. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ФСБ России.

По данным ведомства, житель Анапы в январе 2026 г. установил контакт с представителем украинской стороны через мессенджер. По указанию куратора он планировал поджечь подстанцию за денежное вознаграждение. Эта станция питает энергией военные объекты, курортно-санитарные учреждения и частные дома.

«Ее повреждение могло нанести значительный ущерб с длительным сроком восстановления», – сообщили в УФСБ.

Подозреваемый, гражданин РФ 2005 г. р., был задержан до совершения преступления. У него изъяли зажигательную смесь, которую он хранил по месту жительства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Сейчас ему предъявлено обвинение, он взят под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

31 марта таже сообщалось, что ФСБ задержала агента спецслужб Украины в Белгородской области. Мужчина передавал координаты российских военных иностранным спецслужбам за денежное вознаграждение. По данным ФСБ, информация использовалась для нанесения ракетно-бомбовых ударов.

