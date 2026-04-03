В РЖД скорректировали маршруты поездов после схода вагонов в Ульяновской области

Ведомости

В результате схода с рельсов поезда Челябинск – Москва в Ульяновской области были изменены маршруты поездов через станции Чишмы и Самара. Составы выйдут на основной маршрут на станции Инза, сообщили в Telegram-канале РЖД.

Маршруты изменили для поездов № 301 Челябинск – Москва и № 49 Уфа – Москва. В обратном направлении было принято такое решение для поезда № 50 Москва – Уфа. Он пройдет через станции Ульяновск, Сызрань, Самара.

По данным перевозчика, пригородные поезда № 6713 Ульяновск – Инза и № 6720 Ульяновск – Димитровград отменены из-за происшествия.

Утром 3 апреля в Ульяновской области семь вагонов пассажирского поезда опрокинулись на бок. Это произошло в районе станции Бряндино Ульяновской области в 6:26 мск. Жертв в результате происшествия нет, однако 22 человека получили травмы. В числе пострадавших есть ребенок.

Читайте также:Что известно о сходе вагонов поезда в Ульяновской области
