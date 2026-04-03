В РЖД скорректировали маршруты поездов после схода вагонов в Ульяновской области

Утром 3 апреля в Ульяновской области семь вагонов пассажирского поезда опрокинулись на бок. Это произошло в районе станции Бряндино Ульяновской области в 6:26 мск. Жертв в результате происшествия нет, однако 22 человека получили травмы. В числе пострадавших есть ребенок.