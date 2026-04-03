Что известно о сходе вагонов поезда в Ульяновской области

Инцидент произошел в районе станции Бряндино Ульяновской области в 6:26 мск. В поезде находились 415 человек, сообщили в РЖД . С рельсов сошли семь из 15 вагонов, они опрокинулись на бок.

В поезде следовали 157 жителей Челябинской области, в том числе 65 детей. До станции «Златоуст» следовали 17 детей в возрасте от 11 до 17 лет, до станции «Челябинск» следовали 48 детей в возрасте от 6 до 17 лет.