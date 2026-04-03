Что известно о сходе вагонов поезда в Ульяновской области

Что известно о сходе вагонов поезда в Ульяновской областиЖертв нет, пострадали более 20 человек
Утром 3 апреля в Ульяновской области сошел пассажирский поезд 302М Москва – Челябинск. Вагоны опрокинулись на бок. «Ведомости» собрали главное, что известно о происшествии.
Сход вагонов
Инцидент произошел в районе станции Бряндино Ульяновской области в 6:26 мск. В поезде находились 415 человек, сообщили в РЖД. С рельсов сошли семь из 15 вагонов, они опрокинулись на бок.
В поезде следовали 157 жителей Челябинской области, в том числе 65 детей. До станции «Златоуст» следовали 17 детей в возрасте от 11 до 17 лет, до станции «Челябинск» следовали 48 детей в возрасте от 6 до 17 лет.
Погибших нет.
Пострадали 22 человека, включая ребенка, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Двое получили переломы, 20 человек – ушибы.
Власти Ульяновской области сообщали о семи пострадавших, РЖД заявила о четырех пострадавших.
Действия властей и ликвидация последствий
Все пассажиры опрокинутых вагонов эвакуированы, сообщил Текслер.
На место выехали составы с пассажирскими вагонами, сообщили в МЧС. На месте работают более 100 спасателей и 32 единицы техники.
Сейчас движение на участке приостановлено. Для ликвидации последствий схода направлены восстановительные поезда со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка.
На вокзале Ульяновска организуют пункт осмотра пассажиров для оказания медомощи и отправки по маршруту другими пассажирскими поездами с медицинским сопровождением.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что отправился на место происшествия.
Следственный комитет (СК) РФ заявил о возбуждении уголовного дела по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Ульяновская транспортная прокуратура начала проверку.
РЖД создала оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова.
Ространснадзору поручено выехать на место схода вагонов в Ульяновской области для расследования причин произошедшего.