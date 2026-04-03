Четверо детей пострадали при сходе поезда с рельсов в Ульяновской области
В результате схода с рельсов семи вагонов пассажирского поезда Москва – Челябинск пострадали четверо детей, сообщила в Telegram-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«По предварительным данным, пострадали 23 человека, среди них – четыре ребенка. Сегодня детский омбудсмен [Ульяновской области Ольга Иванова] навестит ребят и их близких, чтобы узнать, какая помощь нужна. При необходимости также готовы подключиться и оказать поддержку», – написала она.
По словам Львовой-Беловой, она находится на связи с Ивановой.
Инцидент произошел утром 3 апреля. Вагоны опрокинулись на бок в районе станции Бряндино Ульяновской области в 6:26 мск. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер до этого говорил об одном пострадавшем ребенке. Всего травмы получили 22 человека. Жертв нет.