Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Общество

СК назвал причину схода поезда в Ульяновской области

Ведомости

Предварительно, причиной схода пассажирского состава с рельсов в Ульяновской области стало ненадлежащее состояние железной дороги, сообщил Следственный комитет России.

«По версии следствия, предварительной причиной происшествия послужило ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна», – отметило ведомство.

Следователи изъяли фрагменты полотна, чтобы провести криминалистическую экспертизу.

Уголовное дело возбуждено по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Проверкой занимается Ульяновская транспортная прокуратура. Инцидент произошел утром 3 апреля, в результате более 20 человек, в том числе четверо детей, пострадали. Погибших нет.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её