СК назвал причину схода поезда в Ульяновской области
Предварительно, причиной схода пассажирского состава с рельсов в Ульяновской области стало ненадлежащее состояние железной дороги, сообщил Следственный комитет России.
«По версии следствия, предварительной причиной происшествия послужило ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна», – отметило ведомство.
Следователи изъяли фрагменты полотна, чтобы провести криминалистическую экспертизу.
Уголовное дело возбуждено по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Проверкой занимается Ульяновская транспортная прокуратура. Инцидент произошел утром 3 апреля, в результате более 20 человек, в том числе четверо детей, пострадали. Погибших нет.