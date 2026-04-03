СК назвал причину схода поезда в Ульяновской области

Уголовное дело возбуждено по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Проверкой занимается Ульяновская транспортная прокуратура. Инцидент произошел утром 3 апреля, в результате более 20 человек, в том числе четверо детей, пострадали. Погибших нет.