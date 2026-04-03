Фонд президентских грантов помог реализовать более 60 000 проектов за девять лет
За 9 лет работы Фонд президентских грантов (ФПГ) помог воплотить в жизнь более 60 000 социальных проектов по России на общую сумму в 92 млрд руб. Дополнительно привлеченные ресурсы составили почти 103 млрд руб.
Более 35 000 проектов фонд поддерживал напрямую по итогам 23 конкурсов, на что было потрачено 81 млрд руб. ФПГ также предоставил более 11 млрд руб. на софинансирование региональных конкурсов в 2021-2026 гг., что дало старт еще 28 000 проектов. В конкурсах фонда участвовали 78% от всех действующих социально ориентированных некоммерческих неправительственных организаций России.
С 2025 г. ФПГ учредил новый институт развития – Президентский фонд природы, который уже провел два конкурса и поддержал 321 экологический проект на 2 млрд руб. Кроме того, ФПГ выделил в отдельные дочерние структуры школу управления НКО и центр развития цифровых сервисов.
15 января «Ведомости» писали, что президентский грант получила Центральная клиническая больница Святителя Алексия Московской патриархии. Грант размером в 43 млн руб. выделен на проект «Впереди жизнь!» на помощь жителям, пострадавшим в ходе военных действий в зоне спецоперации.