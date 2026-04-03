Общество

Число пострадавших при сходе вагонов в Ульяновской области выросло до 55

Ведомости

Количество пострадавших при сходе вагонов поезда в Ульяновской области увеличилось до 55 человек. Часть из них госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем канале в Max.

По его словам, за медицинской помощью обратились 55 взрослых пассажиров поезда «Москва – Челябинск», из них 17 госпитализированы в медучреждения Ульяновска и Димитровграда. Кроме того, после осмотра в больницу направлены четверо детей, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Инцидент произошел утром 3 апреля вблизи станции Бряндино. С рельсов сошли семь вагонов, в поезде находились 415 пассажиров. Погибших нет. До этого сообщалось о 35 пострадавших.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пояснял, что среди пассажиров состава были 157 жителей региона, включая 65 детей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ). Следователи устанавливают причины и обстоятельства аварии.

