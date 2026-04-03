Сотрудников администрации Токсово задержали по делу о взятке в 40 млн рублей
По делу о получении взятки в особо крупном размере задержаны глава администрации Токсовского городского поселения Ленинградской области, его заместитель и помощник. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
По данным следствия, с ноября 2024 г. по апрель 2026 г. чиновники действовали в составе организованной группы и требовали от директора коммерческой компании 40 млн руб. за содействие в аренде с последующим выкупом земельных участков.
Часть средств была передана, после чего фигурантов задержали сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства дела и других возможных соучастников.
13 марта также сообщалось о задержании первого заместителя главы Звездного города в Подмосковье и шести его предполагаемых сообщников по делу о взяточничестве. По версии следствия, среди фигурантов – чиновник, предприниматели и посредники, подозреваемые в получении и передаче взяток.