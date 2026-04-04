Главная / Общество /

В Минпросвещения прокомментировали идею перехода на 10-летнее образование

Ведомости

Срок получения среднего общего образования составляет 11 лет. В России действует именно такая система, она зарекомендовала себя как полностью отвечающая потребностям детей. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, комментируя идею о 10-летнем сроке обучения.

«Любые инициативы об изменении сложившейся системы требуют взвешенного подхода. Прежде чем говорить о сокращении сроков обучения, необходимо оценить возможные риски и провести широкое профессиональное обсуждение», – отметил он.

Минпросвещения продолжает работать над совершенствованием системы образования. Установлены единые нормативы выполнения домашних заданий, ограничено число контрольных работ и внедрено единое планирование. Кравцов указал, что федеральные государственные образовательные стандарты и программы обеспечивают высокое качество образования в каждой школе России.

3 апреля глава РАН Геннадий Красников выразил мнение, что школьникам может быть достаточно 10-летнего образования в зависимости от задач, поставленных перед выпускниками. Он заявил, что вопрос длительности обучения в школах важно рассматривать с разных точек зрения, должен быть баланс со среднетехническим, высшим образованием, аспирантурой.

Обучение на протяжении 10 лет действовало в СССР до 1987 г. После восьмого класса обучения школьники могли поступить в училище. Сейчас дети могут отучиться 9 или 11 лет, чтобы продолжить обучение в колледжах или вузах.

