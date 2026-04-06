ФСБ предотвратила теракт против курского чиновника
ФСБ предотвратила теракт в отношении высокопоставленного чиновника Курской области. Преступник задержан, пишет ТАСС со ссылкой на Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Задержан россиянин 1974 г. рождения, уроженец украинского Ладыжина (Винницкая область). По заданию Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины он вел слежку у здания правительства региона, фиксируя маршруты и время передвижения чиновника, а также выбирая место для закладки взрывного устройства. Полученную информацию злоумышленник передавал куратору через Telegram.
Фигуранта задержали при попытке забрать из тайника взрывное устройство с поражающими элементами. Он дал признательные показания.
3 апреля ЦОС ФСБ сообщил о предотвращении теракта против высокопоставленного руководителя правоохранительной системы, запланированного Службой безопасности Украины в Москве. В багажнике электроскутера нашли взрывчатка. Исполнители замаскировали бомбу под пауэрбанк. Взрыв должен был произойти около бизнес-центра в столице.