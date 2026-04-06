ФСБ предотвратила теракт против курского чиновника

Задержан россиянин 1974 г. рождения, уроженец украинского Ладыжина (Винницкая область). По заданию Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины он вел слежку у здания правительства региона, фиксируя маршруты и время передвижения чиновника, а также выбирая место для закладки взрывного устройства. Полученную информацию злоумышленник передавал куратору через Telegram.