В Москве предотвратили теракт против высокопоставленного правоохранителя

В Москве предотвратили теракт против высокопоставленного правоохранителяПреступление планировала совершить Служба безопасности Украины
ФСБ России предотвратила теракт в отношении высокопоставленного руководителя правоохранительной системы, который был запланирован Службой безопасности Украины (СБУ) в Москве. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
По данным ведомства, в багажнике электроскутера была найдена взрывчатка. Теракт должен был произойти около бизнес-центра в столице. Исполнители замаскировали бомбу под пауэрбанк.
Представители ФСБ подчеркнули, что дистанционный подрыв устройства мог привести к большому количеству жертв. Помимо взрывчатки, бомба состояла из поражающих элементов в виде болтов и гаек. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о незаконном хранении и сбыте оружия «с дальнейшей квалификацией» по ч. 2 ст. 30, ст. 205 (приготовление к совершению теракта).
ФСБ напомнила, что указанная тактика стала основой и при покушении на начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. 17 декабря 2024 г. он и его помощник погибли в результате взрыва в жилом комплексе на юго-востоке Москвы. В январе 2026 г. стало известно, что компоненты самодельного взрывного устройства, использованного для теракта против Кириллова, доставлялись в Москву из Варшавы под видом строительных материалов.