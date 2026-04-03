В Москве предотвратили теракт против высокопоставленного правоохранителя

ФСБ напомнила, что указанная тактика стала основой и при покушении на начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. 17 декабря 2024 г. он и его помощник погибли в результате взрыва в жилом комплексе на юго-востоке Москвы. В январе 2026 г. стало известно, что компоненты самодельного взрывного устройства, использованного для теракта против Кириллова, доставлялись в Москву из Варшавы под видом строительных материалов.