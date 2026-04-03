Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

В Москве предотвратили теракт против высокопоставленного правоохранителя

Преступление планировала совершить Служба безопасности Украины
Ведомости

ФСБ России предотвратила теракт в отношении высокопоставленного руководителя правоохранительной системы, который был запланирован Службой безопасности Украины (СБУ) в Москве. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным ведомства, в багажнике электроскутера была найдена взрывчатка. Теракт должен был произойти около бизнес-центра в столице. Исполнители замаскировали бомбу под пауэрбанк.

Представители ФСБ подчеркнули, что дистанционный подрыв устройства мог привести к большому количеству жертв. Помимо взрывчатки, бомба состояла из поражающих элементов в виде болтов и гаек. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о незаконном хранении и сбыте оружия «с дальнейшей квалификацией» по ч. 2 ст. 30, ст. 205 (приготовление к совершению теракта).

ФСБ напомнила, что указанная тактика стала основой и при покушении на начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. 17 декабря 2024 г. он и его помощник погибли в результате взрыва в жилом комплексе на юго-востоке Москвы. В январе 2026 г. стало известно, что компоненты самодельного взрывного устройства, использованного для теракта против Кириллова, доставлялись в Москву из Варшавы под видом строительных материалов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её