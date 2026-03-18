Глава ФСБ: с пережившим покушение генералом Алексеевым «все будет хорошо»
Состояние генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, пострадавшего при покушении в Москве, улучшается. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.
«Нормально, поправляется, дай бог ему здоровья. Все будет хорошо», – сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ произошло 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе. По данным следствия, нападавший Любомир Корба выстрелил в генерала не менее трех раз, после чего скрылся. Алексеев был госпитализирован и перенес операцию.
Через два дня Замоскворецкий суд Москвы арестовал Корбу. По данным следствия, его задержали в ОАЭ, а затем выдали России. В деле также фигурирует пособник – гражданин РФ Виктор Васин, задержанный в Москве. Еще одна предполагаемая участница, Зинаида Серебрицкая, покинула страну.
22 февраля Бортников заявлял, что в организации покушения просматривается «британский след», при этом непосредственными заказчиками он назвал спецслужбы Украины.