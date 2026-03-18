Глава ФСБ: с пережившим покушение генералом Алексеевым «все будет хорошо»

Покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ произошло 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе. По данным следствия, нападавший Любомир Корба выстрелил в генерала не менее трех раз, после чего скрылся. Алексеев был госпитализирован и перенес операцию.