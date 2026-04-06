При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота
Командующий авиацией Северного флота Александр Отрощенко погиб при крушении военно-транспортного самолета Ан-26 в Крыму. Об этом рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Глава региона начал оперативное совещание с минуты молчания в память о погибших. «На прошлой неделе произошла трагедия, на самолете в Крыму разбились наши бойцы, воины-североморцы, среди них, к сожалению, командующий авиацией флота Александр Иванович Отрощенко, с которым мы виделись буквально за несколько дней до этого», – сказал Чибис.
Военно-транспортный самолет Минобороны Ан-26 потерпел крушение вечером 31 марта. В тот момент воздушное судно совершало плановый перелет над полуостровом. ЧП произошло в районе села Куйбышево Бахчисарайского района. На борту находились 30 человек – семь членов экипажа и 23 пассажира, все они погибли.
В Минобороны заявляли, что поражающего воздействия на самолет не было, предварительной причиной крушения называли техническую неисправность. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что Ан-26 врезался в скалу. Сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).