Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Общество

При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота

Ведомости

Командующий авиацией Северного флота Александр Отрощенко погиб при крушении военно-транспортного самолета Ан-26 в Крыму. Об этом рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона начал оперативное совещание с минуты молчания в память о погибших. «На прошлой неделе произошла трагедия, на самолете в Крыму разбились наши бойцы, воины-североморцы, среди них, к сожалению, командующий авиацией флота Александр Иванович Отрощенко, с которым мы виделись буквально за несколько дней до этого», – сказал Чибис.

Военно-транспортный самолет Минобороны Ан-26 потерпел крушение вечером 31 марта. В тот момент воздушное судно совершало плановый перелет над полуостровом. ЧП произошло в районе села Куйбышево Бахчисарайского района. На борту находились 30 человек – семь членов экипажа и 23 пассажира, все они погибли.

В Минобороны заявляли, что поражающего воздействия на самолет не было, предварительной причиной крушения называли техническую неисправность. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что Ан-26 врезался в скалу. Сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Читайте также:Что известно о крушении Ан-26 в Крыму
