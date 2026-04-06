Главная / Общество /

РКН рассказал о росте кибератак после сообщений о блокировке Telegram

Аналитики Роскомнадзора отметили прямую связь между сообщениями в СМИ о возможности полной блокировки работы Telegram и интенсивностью кибератак. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство.

В настоящее время нагрузка на ресурсы Роскомнадзора выросла в десятки раз, пишет агентство.

СМИ писали, что российские власти могут начать полную блокировку Telegram с 1 апреля. Роскомнадзор уже проводит замедление работы мессенджера.

4 апреля основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что его команда продолжит адаптироваться к замедлению в России. По его словам, мессенджером продолжают ежедневно пользоваться 65 млн россиян.

31 марта Telegram предупредил пользователей, что оплата подписки Premium может стать технически невозможна в России. Мессенджер рекомендовал россиянам купить ее сразу на два года со скидкой.

