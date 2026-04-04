Дуров сделал первое заявление после ограничения Telegram
Команда Telegram продолжит адаптироваться к замедлению в России, заявил основатель приложения Павел Дуров.
По его словам, мессенджером продолжают ежедневно пользоваться 65 млн россиян.
СМИ писали, что российские власти могут начать полную блокировку Telegram с 1 апреля. Роскомнадзор уже проводит замедление работы мессенджера.
Генеральный директор ComNews Group Леонид Коник говорил, что абсолютная блокировка Telegram, то есть невозможность отправки и получения сообщений в мессенджере, возможна только в стране, которая физически отключена от мирового интернета.
31 марта Telegram предупредил пользователей, что оплата подписки Premium может стать технически невозможна в России. Мессенджер рекомендовал россиянам купить ее сразу на два года со скидкой.