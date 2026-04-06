В Москве на Пасху ожидается солнечная погода без осадков
«В воскресенье еще температура в Москве, во всяком случае, будет в пределах где-то +10...+12 градусов и там уже без осадков <...>. Именно за счет солнца мы ожидаем повышения температуры. И пасхальный день праздничный у нас тоже будет обещать быть солнечным», – сказала она.
Позднякова отметила, что в течение недели самым неблагоприятным днем будет 9 апреля. В столичном регионе будет наблюдаться мокрый снег и сильный ветер, ночная температура воздуха достигнет нуля градусов. Днем температура составит +4...+6 градусов.
5 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что в Москве на этой неделе ожидается арктическое вторжение, которое принесет с собой холодные дожди, мокрый снег и даже формирование временного снежного покрова. Он отмечал, что во второй половине недели в темное время суток температура опустится до -2…-5 градусов, на дорогах образуется гололедица. Днем будет не выше +3…+6.