Метель и снегопады придут в Москву в конце следующей недели
Столичный регион на следующей неделе ждет арктическое вторжение, которое принесет с собой холодные дожди, мокрый снег и даже формирование временного снежного покрова. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
До среды включительно ночью столбики термометров будут показывать 0…+3 градуса, днем воздух с трудом прогреется до +6…+9. Осадки ожидаются ежедневно, преимущественно в виде дождя.
Во второй половине недели характер погоды изменится: в темное время суток температура опустится до -2…-5 градусов, на дорогах образуется гололедица. Днем будет не выше +3…+6.
«Осадки перейдут в заряды мокрого снега, а местами и «чистого» снега», – отметил Тишковец.
Самыми холодными, снежными и опасными днями станут четверг и пятница. В тылу циклона порывы северного ветра достигнут 15 м/с, видимость при метели сократится до 1–4 км.
В ночь на пятницу местами не исключен ледяной дождь. Зона заморозков и снегопадов распространится до Черноземья. В Верхневолжье временно восстановится снежный покров высотой 5–10 см, местами до 13 см.
В выходные погоду начнет формировать скандинавский антициклон. Ожидается улучшение погодных условий, однако температурный фон останется на несколько градусов ниже климатической нормы.
В начале апреля температура в городе выросла до +15…+18 градусов. 23 марта главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова отмечала, что март в столице скорее всего войдет в топ-5 самых теплых и в топ-10 наиболее сухих.