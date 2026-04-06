Корреспондент «Известий» получил контузию из-за удара дрона в Донецке
Корреспондент «Известий» Евгений Быковский попал под повторный прилет ударного дрона, сообщили в издании.
Инцидент произошел в то время, когда журналист фиксировал последствия прилета беспилотника в Донецке. У Быковского диагностировали акубаротравму – контузию.
30 марта съемочная группа ГТРК «Вести. Донецк» попала под удар украинского беспилотника в Горловке в ДНР. Сообщалось, что около 15:00 мск украинский дрон намеревался атаковать автомобиль, в котором находились водитель, телеоператор и корреспондент. Беспилотник целился по транспортному средству, но съемочная группа смогла увернуться от прямого удара. БПЛА разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль. Водитель и телеоператор также были контужены.
31 марта в Следственном комитете РФ сообщили, что начали расследование нападения на российских журналистов ГТРК «Вести. Донецк» со стороны вооруженных сил Украины.