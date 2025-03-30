Съемочная группа ГТРК «Донецк» пострадала при ударе БПЛА в Горловке
Съемочная группа ГТРК «Вести. Донецк» попала под удар украинского беспилотника в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале «Вести. Донецк».
Около 15:00 мск украинский дрон намеревался атаковать автомобиль, в котором находились водитель, телеоператор и корреспондент. Беспилотник целился по транспортному средству, но съемочная группа смогла увернуться от прямого удара. БПЛА разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль. Водитель и телеоператор были контужены, им оказывается медицинская помощь.
26 марта в Белгородской области на границе с Украиной погибла военный корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева. Находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен. Съемочная группа канала подорвалась на украинской мине. Следственный комитет возбудил уголовное дело в соответствии со ст. 205 (террористический акт) и ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста).
24 марта в зоне спецоперации погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Украинские военные нанесли прицельный удар по гражданскому автомобилю с журналистами двумя ракетами HIMARS. СК возбудил дело по ст. 105, ст. 144, ст. 167 УК РФ (убийство; воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста; умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).