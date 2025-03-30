Съемочная группа ГТРК «Донецк» пострадала при ударе БПЛА в Горловке

Около 15:00 мск украинский дрон намеревался атаковать автомобиль, в котором находились водитель, телеоператор и корреспондент. Беспилотник целился по транспортному средству, но съемочная группа смогла увернуться от прямого удара. БПЛА разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль. Водитель и телеоператор были контужены, им оказывается медицинская помощь.