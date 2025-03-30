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Съемочная группа ГТРК «Донецк» пострадала при ударе БПЛА в Горловке

Ведомости

Съемочная группа ГТРК «Вести. Донецк» попала под удар украинского беспилотника в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале «Вести. Донецк».

Около 15:00 мск украинский дрон намеревался атаковать автомобиль, в котором находились водитель, телеоператор и корреспондент. Беспилотник целился по транспортному средству, но съемочная группа смогла увернуться от прямого удара. БПЛА разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль. Водитель и телеоператор были контужены, им оказывается медицинская помощь.

26 марта в Белгородской области на границе с Украиной погибла военный корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева. Находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен. Съемочная группа канала подорвалась на украинской мине. Следственный комитет возбудил уголовное дело в соответствии со ст. 205 (террористический акт) и ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста).

24 марта в зоне спецоперации погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Украинские военные нанесли прицельный удар по гражданскому автомобилю с журналистами двумя ракетами HIMARS. СК возбудил дело по ст. 105, ст. 144, ст. 167 УК РФ (убийство; воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста; умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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