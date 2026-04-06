Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Калуги

В ночь на 6 апреля ограничения действовали в авиагаванях Геленджика, Краснодара («Пашковский»), Сочи. Их отменили рано утром. В этот период силы ПВО сбили 50 украинских беспилотников над регионами России. Атаки отразили в небе над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.