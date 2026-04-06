Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Калуги
В аэропорту Калуги «Грабцево» были введены ограничения на выпуск и прием воздушных средств, сообщила Росавиация в Telegram-канале.
По данным ведомства, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Информация о них была опубликована в 20:30 мск.
В ночь на 6 апреля ограничения действовали в авиагаванях Геленджика, Краснодара («Пашковский»), Сочи. Их отменили рано утром. В этот период силы ПВО сбили 50 украинских беспилотников над регионами России. Атаки отразили в небе над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.