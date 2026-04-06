Москвичей предупредили о похолодании с 9 апреля
В Москве с 9 апреля ожидается снижение температуры. Ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов, а днем поднимутся до +4, что ниже нормы на два градуса. Об этом «РИА Новости» сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
Такая ночная температура сохранится и 10 апреля – до -4 градусов ночью и до +8 градусов тепла днем. Вместе с тем, ночью погода улучшится и будет около нуля, а днем чуть теплее, до +11 градусов.
Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова говорила, что в Москве не будет осадков на Пасху 12 апреля, ожидается солнечная погода. «В воскресенье еще температура в Москве, во всяком случае, будет в пределах где-то +10...+12 градусов и там уже без осадков <...>. Именно за счет солнца мы ожидаем повышения температуры. И пасхальный день праздничный у нас тоже будет обещать быть солнечным», – сказала она.
Позднякова отметила, что в течение недели самым неблагоприятным днем будет 9 апреля. В столичном регионе будет наблюдаться мокрый снег и сильный ветер, ночная температура воздуха достигнет нуля градусов. Днем температура составит +4...+6 градусов.