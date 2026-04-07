Число погибших при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» выросло до 12

3 апреля «Нижнекамскнефтехим» сообщал, что при пожаре на предприятии погибли семь человек. Общее число госпитализированных – 24. В московских больницах находятся 10 человек. Первые двое госпитализированных в Москву после происшествия в Нижнекамске переведены из реанимации в общую палату, говорилось в сообщении.