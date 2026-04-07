Число погибших при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» выросло до 12

Ведомости

Поисковые работы на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим» завершены, число жертв происшествия возросло до 12 человек. Об этом сообщил Telegram‑канал компании. 

В сообщении компания также выразила соболезнования родным и близким погибших.

31 марта на заводе в Нижнекамске произошел крупный пожар. МЧС удалось локализовать возгорание, на месте работали более 150 спасателей и 54 единицы техники. Предварительная причина пожара – сбой в работе оборудования.

В компании сообщали, что после пожара на «Нижнекамскнефтехиме» на связь не вышли девять человек. За медпомощью после происшествия обратились 68 человек.

3 апреля «Нижнекамскнефтехим» сообщал, что при пожаре на предприятии погибли семь человек. Общее число госпитализированных – 24. В московских больницах находятся 10 человек. Первые двое госпитализированных в Москву после происшествия в Нижнекамске переведены из реанимации в общую палату, говорилось в сообщении.

