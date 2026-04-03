Число погибших при пожаре на заводе в Нижнекамске возросло до семи
При крупном пожаре на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане погибли семь человек. Об этом сообщили в компании.
«По состоянию на вечер пятницы, 3 апреля, подтверждена гибель семи человек, поиски еще пяти продолжаются», – говорится в сообщении.
Общее число госпитализированных – 24. В московских больницах находятся 10 человек. Первые двое госпитализированных в Москву после происшествия в Нижнекамске переведены из реанимации в общую палату.
31 марта на заводе в Нижнекамске произошел крупный пожар. МЧС удалось локализовать возгорание, на месте работали более 150 спасателей и 54 единицы техники. Предварительная причина пожара – сбой в работе оборудования.
В компании сообщали, что после пожара на «Нижнекамскнефтехиме» на связь не вышли девять человек. За медпомощью после происшествия обратились 68 человек.